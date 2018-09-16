Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sakarya’da silahlı kavga: 2 yaralı

Sakarya'da bir düğün salonu önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

android-time 21:49 16 Eylül 2018
Haberler Gündem
Sakarya’da silahlı kavga: 2 yaralı
Sakarya'da bir düğün salonu önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hendek Gençlik Merkezi’ndeki düğün salonu işletmecisi O.B ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyerek düğün salonu dışına taşınan kavga sırasında O.B, tabancasıyla çevreye ateş açtı. Bu arada düğün salonu önünde bulunan iki kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

OLAY YERİNDE KAÇTI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede park halindeki bir otomobilde ve yerde çok sayıda boş kovan tespit etti. Ekipler, olay sonrası kaçan O.B’yi yakalamak için çalışma başlattı. AA

Son güncelleme: android-time 21:5216.09.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar