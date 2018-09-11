Sakarya’daki 15 Temmuz davasında 164 asker beraat etti

Sakarya'da, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komutanlarının verdiği emir üzerine Sakarya Valiliği'ni işgal etmek için yola çıkan askerlerin yargılandığı davada karar verildi.2 komutan ağırlaştırılmış müebbet alırken, 164 asker beraat etti, 56 sanık ise yardım ve sair suçlardan ceza aldı.

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında komutanlarının emriyle Sakarya Valiliği’ni işgal etmek isteyen askerlerle ilgili Sakarya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonuçlandı. Davada yargılanan 220’si asker 224 kişiyle ilgili karar verildi. Söz konusu davada FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen ve örgütün Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz de yargılanıyordu ancak Öksüz'ün dosyası ayrılmış ve Ankara'daki ana davaya eklenmişti. Davanın karar duruşmasında mahkeme 164 askeri beraat ettirdi. 56 sanık ise yardım ve sair suçlardan ceza aldı. Emri veren 2 komutan ise ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.