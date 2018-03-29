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Sakarya’daki kız yurdunda yangın paniği

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan özel bir yurdun çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

android-time 23:35 29 Mart 2018
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Sakarya’daki kız yurdunda yangın paniği
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan özel bir yurdun çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Dereboğazı Mahallesi'nde bulunan bir kafenin bacasında çıkan yangın kız öğrenci yurdunun çatısına sıçradı.

Yangın sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hendek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri çıkan baca yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı.

Foto: İHA

Foto: İHA

Yangın sonrası kafe bacasında ve yurdun çatı kısmında ufak çapta maddi hasar oluşurken öğrenci ve vatandaşların dumandan etkilenmedikleri öğrenilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı. İHA

Foto: İHA

Foto: İHA

Son güncelleme: android-time 23:5529.03.2018
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