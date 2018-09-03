Sakarya’daki motosiklet kazası! Komşunun yardımı faciayla bitti

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 7 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazasının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Kazada İstanbul'dan misafirliğe gelen 3 kişi Sakarya'da feci şekilde can verdi.

Sakarya’daki feci kaza, Kocaali ilçesi Kocaali-Akçakoca yolu üzerinde meydana gelmişti. Mehmet Kaya idaresindeki otomobilin kontrolden çıkması sonrası karşı şeritten gelen 54 KS 659 ile 81 DL 601 plakalı motosikletlere çarpmıştı. Meydana gelen trafik kazasında 7 kişi olay yerinde can verirken, 3 kişi de yaralanmıştı.

İLGİLİ HABER Sakarya'da bir otomobil motosikletli gruba daldı: 7 ölü, 2 yaralı

Feci kazanın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı…

Sakarya’nın Kocaali ilçesi Caferiye Mahallesinde oturan Canan Morkoç isimli kadına Gülcan Morkoç Arslanbaş, Ufuk Arslanbaş, Gülsüm Morkoç İstanbul’dan gelerek misafir oldu. Bir süre burada misafir olarak kalan kişileri, Canan Morkoç Kocaali Terminaline götürmek istedi. Akrabasından misafirlerini götürmesi için rica eden Canan Morkoç’a akrabası da aracının 40 dakika sonra geleceğini söyledi.

Konuşmalara kulak misafiri olan Morkoç’un komşusu Mehmet Kaya kendisinin misafirleri terminale götürebileceğini belirtti. Kaya yönetimindeki araç Kocaali Terminaline giderken hakimiyetin kaybedilmesi sonucu motosikletlerin arasına daldı ve katliama neden oldu.

Kazada Gülcan Morkoç Arslanbaş, Ufuk Arslanbaş, Canan Morkoç, Gülsüm Morkoç, Fatih Sivrikaya, Gökhan Çodar, Yunus Emre Kurt hayatını kaybederken, Servet Sezer, Murat Orkun Ilgın ve Mehmet Kaya yaralanmıştı.

İHA