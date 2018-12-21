Sakaryalı ‘senator’ Kenan Sofuoğlu!

AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, kartvizitinde 'senatör' unvanını kullandı.

AKP’li Sofuoğlu ingilizce kartvizit bastırdı. CHP’li Murat Emir Sofuoğlu’nun kartvizitini sosyal medyadan paylaştı. Hazırlanan kartvizitte ‘milletvekili’ kelimesi için uygun çeviri olan ‘deputy’ kullanılırken, Sofuoğlu için büyük harflerle ‘SENATOR’ yazması dikkat çekti.

​CHP’li Emir, “Arkadaş hızını alamamış kendini senatör sanıyor. Hadi Kenan Sofuoğlu bilmiyor, Meclis matbaası nasıl böyle bir hata yapabiliyor? Yoksa bazı milletvekilleri ayrıcalıklı mı?” ifadelerini kullandı.