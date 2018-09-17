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Saldırı hazırlığındaki 4 terörist öldürüldü

Tunceli Pülümür karayolunda saldırı hazırlığında olan 4 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

android-time 13:51 17 Eylül 2018
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Saldırı hazırlığındaki 4 terörist öldürüldü
Tunceli Pülümür karayolunda saldırı hazırlığında olan 4 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Tunceli merkez kırsalında hava destekli düzenlenen operasyonda eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli merkez kırsalında eylem yapma hazırlığındaki teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığı tarafından hava destekli operasyon başlatıldığı belirtildi.

Bölgede operasyonun devam ettiği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“Operasyon kapsamında tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubu terörist hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirilmişlerdir. Bölgede operasyon devam etmekte olup gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.”

Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Son güncelleme: android-time 14:3017.09.2018
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