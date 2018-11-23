Salyangozu andıran kaya yerinde korunacak

Erzurum'un Oltu ilçesi Kayaaltı Mahallesi'nde salyangozu andıran kayanın, uzmanların yaptığı incelemenin ardından üzerindeki çatlak ve kırıkların yoğun olması nedeniyle yerinde korunmasına karar verildi. Uzmanlar salyangoz benzeri kayanın yaklaşık 70 milyon yıl önce derin denizlerde oluştuğunu açıkladı

Kayaaltı Mahallesi’ndeki dağda 1 metre 40 santim uzunluğunda ve 90 santim yüksekliğindeki kaya, görenleri şaşkına çeviriyor. Oltu’da yaşayan Rüştü Toprak’ın yoldan geçerken tesadüfen gördüğü salyangoz kaya ilçe halkının ilgi odağı oldu.

Kayanın haberlere konu olması üzerine Oltu ilçesine gelen Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Şehit Cuma Tabiat Müzesi’nde Mineraloji ve Petrografi Uzmanı olarak görev yapan Dr. Koray Sözer kaya üzerinde incelemelerde bulundu.

Bu tür kayaların özellikle derin denizlerin çekilmesiyle oluştuğunu ifade eden Sözer, “Burada görmüş olduğumuz bu kaya, derin denizlerde oluşmuş sedimanter yapılardan bir tanesidir. Bu tür bölgelerde çok sık olmasa da görebiliyoruz. Çok önemli ve ekonomik değeri yok. Sadece görsel açıdan güzel bir görünüme sahip” dedi.

Salyangoz benzeri kayanın yaklaşık 70 milyon yıl önce oluştuğunu söyleyen Sözer, “Müzeye koyabilirdik ancak çok fazla kırık ve çatlak bulunduğu için yerinde bırakmaya karar verdik. Salyangoz kaya burada korumaya alınabilir” diye konuştu.

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)