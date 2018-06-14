Samsun bayram namazı saat kaçta 2018? İşte, il il bayram namazı vakitleri…

İslam dünyası Ramazan bayramı mutluluğu yaşıyor. Müslümanlar için mübareken günde ''Samsun bayram namazı saat kaçta'' sorusunun yanıtı en çok merak edilen konulardan birisi durumuna geldi. Peki, Samsun ve diğer illerde bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bu sene de, il il Ramazan Bayramı namazı saatlerini okuyucularımız için derledik. İşte, Samsun bayram namazı saatleri ve il il 2018 Bayram namazı saatleri...

Ramazan bayramı'nın ilk gününe uyanacak olan vatandaşlar bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı. Ramazan bayramının ilk günü bayram namazıyla başlayacak. Samsun’da yaşayan vatandaşlarımız da belirlenen saatte namaz ibadetini yerine getirecek. Peki, 2018 yılında Samsun bayram namazı saat kaçta? İşte il il bayram namazı saatleri…

SAMSUN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:47

İL İL RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ

RAMAZAN BAYRAMI MI ŞEKER BAYRAMI MI?

Ramazan ayın ın sonundaki dini bayram için Türkiye’de iki isimlendirme kullanıla gelmiştir. Ramazan bayramı ve şeker bayramı. Ramazan Bayramı kalıbı bu bayram Ramazan ayının sonunda kutlanmasından ileri gelmektedir. Peki neden şeker bayramı da denmektedir? Bu bayram Osmanlı döneminde Iyd-ı Fıtır olarak adlandırılmaktaydı. Iyd kelimesi bayram anlamına gelir. Fıtır ise fıtır sadakası ya da fitre olarak bilinen oruç tutamayacak durumdaki Müslümanların verdiği sadakadır ki şükür sadakası olarak da bilinir. Murat Bardakçı’nın dile getirdiği bir teoriye göre şükür kelimesi şekere dönüşmüş ve şükür bayramı zamanla şeker bayramı olmuştur. Diğer bir teori de bu adlandırmanın bayramda şekerleme geleneğinden kaynaklanmasıdır.

BAYRAM NAMAZI KİMLERE VACİBTİR?

İmam-ı Merginani: “Bayram Namazı, üzerine Cum’a namazı farz olan her mükellefe vaciptir” hükmünü beyan etmektedir. Dolayısıyle bir kimsenin üzerine “Bayram Namazı’nın” vacib olması için:

1) Hür olmalıdır: Köle ve esir olan mü’minlere vacib değildir.

2) Erkek olmalıdır.

3) Mûkim olmalıdır.

4) Sıhhatli olmalı ve yürümeye gücü yetmelidir. Kötürüm, felçli ve âmâ olan kimselere vacip değildir.

654 Bayram Namazı’nın edâ edilebilmesi için; mükellefin dışında aranan şartlar da şunlardır:

1) Şehirde mûkim olmak: Köylerde bayram namazı kılmak tahrimen mekruhtur.(546)

2) Ulû’lemr’in bizzat kendisi veya görevlendirdiği bir kimse bulunmalıdır ve bayram namazı için izin vermelidir.

3) Vaktinde edâ edilmelidir.

4) İzn-i âmm.

5) Cemaattir.