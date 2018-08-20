Samsun bayram namazı saat kaçta? İşte, il il Kurban Bayramı namazı vakitleri…

Kurban Bayramı mutluluğu yaşayan İslam alemi, bayram namazı saatlerini araştırıyor. ''Samsun bayram namazı saat kaçta'' sorusunun yanıtı Samsun'da yaşayan vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Peki, Samsun Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Bu sene de, il il Kurban Bayramı namazı saatlerini okuyucularımız için derledik. İşte, Samsun bayram namazı saatleri ve il il 2018 Bayram namazı saatleri...

Kurban bayramını namazla karşılamak isteteyen Samsunlu vatadaşlarımız, il il kurban bayramı namaz saatlerini araştırıyor. Türkiye'de 81 ilde bayram namazı saatler farklı olduğu için her il kendi bayram namazı saatini merak ediyor. Peki, 2018 yılında Samsun bayram namazı saat kaçta? İşte, il il bayram namazı saatleri…

SAMSUN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:31

İL İL RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı bayramın ilk günü, güneşin doğmasından yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra cemaatle birlikte kılınan namazdır. Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Kurban Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını yapar. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Ardından imamla birlikte rükû ve secde edilir.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir. Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “İki salla bir bağla üç salla bir yat.” şeklinde bir tekerleme de yapılmıştır.