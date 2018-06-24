Samsun’da 24 Haziran seçim sonucu | Samsun seçimini yaptı!

Türkiye'nin en kalabalık 16'ıncı şehir Samsun'da 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçim sonuçları belli oldu. Türkiye'yi yeni bir yönetim sistemine götüren seçimler tarihi açıdan büyük önem taşıyor. Samsun'da yaşayan vatandaşlar 24 Haziran 2018 Samsun Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği oy oranlarını araştırıyor. İşte il il 24 Haziran seçim sonuçları...

Karadeniz Bölgesi’nde yer alan ve seçim sonuçları merakla beklenen kentlerden Samsun’da oy verme işlemi tamamlandı. Samsun’da 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sakin geçti. Samsun’da 2015’teki seçimlerde AKP yüzde 52,86 oy alarak 5 milletvekili çıkarmıştı. CHP yüzde 22,99 alarak 2, MHP da yüzde 17,66 alarak 2 milletvekili çıkartabilmişti. İşte, Samsun’da 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları…

MİLYONLAR SANDIĞA KOŞTU

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde yurt içinde ve yurt dışında toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmenin oy kullanacağını açıklamıştı

YSK'nın açıklamasında 14 Mayıs 2018 itibarıyla yurt içinde 56 milyon 342 bin 263, yurt dışında 3 milyon 49 bin 65 olmak üzere, toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmen bulunduğu, tahmini sandık sayısının 180 bin 896 olduğu belirtildi.

Bu seçimde ayrıca ilk defa seçmen olan 1 milyon 650 bin 171 kişinin de oy kullanacağı bildirildi.