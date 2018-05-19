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Samsun’da 1919 metrelik dev Türk bayrağı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 99. yılı dolayısıyla kentte düzenlenen "Gençlik ve Bayrak Yürüyüşü"nde 1919 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı açıldı.

android-time 22:12 19 Mayıs 2018
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Samsun’da 1919 metrelik dev Türk bayrağı
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 99. yılı dolayısıyla kentte düzenlenen "Gençlik ve Bayrak Yürüyüşü"nde 1919 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı açıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bundan 99 yıl önce, 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlattığı Kuruluş Savaşımızın yıl dönümü dolayısıyla Samsun’da gerçekleştirilen “Gençlik ve Bayrak Yürüyüşü” renkli görüntülere sahne oldu.

 

Foto: DHA

Foto: DHA

Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi’nden başlayan “Gençlik ve Bayrak Yürüyüşü” boyunca öğrenciler ve vatandaşlar hep bir ağızdan marşlar seslendirdi.

1919 METRELİK TÜRK BAYRAĞI

Sağanak yağışa aldırmayan vatandaşlar 1919 metrelik Türk bayrağını açtı

Foto: DHA

Foto: DHA

Çevrede bulunan vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak yürüyüşe destek verdi.

Yürüyüş, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkasının mini konseri ile sona erdi.  AA

Son güncelleme: android-time 22:2419.05.2018
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