Samsun’da bir garip ölüm haberi!

Enteresan olay Samsun'da meydana geldi. Bir haber ajansının geçtiği haberde 19 Mayıs Üniversitesi Çarşamba İletişim Fakültesinde gazetecilik derslerine giren Dr. Ömer Çakın’ın fotoğrafları, haberde ölen kişi olarak servis edildi. İnternette haberi gören öğrenciler, öldüğü zannedilen hocalarını "Hocam siz ölmüşsünüz" diyerek uyardı.

Hocalarına, “Hocam siz ölmüşsünüz” diye seslenen öğrenciler sayesinde haberde kendi fotoğrafının kullanıldığını öğrenen Dr. Ömer Çakın, haberde fotoğrafını kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Ölüm haberinin ardından telefonunun hiç susmadığını ve insanlara kendisinin ölmediğini inandıramamaktan dert yanan Çakın, açıklamalarda bulundu.

ULUSAL BİR HABER PLATFORMUNUN BÖYLE BİR HATA YAPMASI BİZİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Kendi ölüm haberini ders verdiği sırada aldığını ifade eden Ömer Çakın, “Ben o gün atölyede dersteydim. Öğrencinin bir tanesi, ‘Hocam siz burada mıydınız' dedi. Ben de şaşırdım. ‘Ne oldu' dedim. ‘Hocam siz ölmüşsünüz, haberiniz yok mu' dedi. Ben ilk başta çok dikkate almamıştım ama sonraki süreçte haber gerçek ve birçok kişi de aramaya başladı. Kendi ailem ve çevremden de bir sürü kişi arada. Daha sonra da öğrencilerimden bir tanesi haberi bana gönderdi. Haberde ölen kişinin yerine benim fotoğrafımı koyduklarını gördüm. İsim benzerliği de olduğu için öldüğümü düşünmüşler. Haber yüzünden arayanların ardı arkası kesilmedi. Durum böyle olunca sosyal medya hesabından haberin yalan olduğunu, ölen kişinin ben olmadığımı söyledim. Biz burada gazetecilik eğitimi veriyoruz. Ulusal bir haber platformunun böyle bir hata yapması bizi hayrete düşürdü. Burada birçok etik kural ihlal edilmiş. Burada günümüzde gazeteciliğin ne hale geldiğini gösteren bir durum oldu. Ben de İletişim Fakültesinde çalışan bir hoca olarak böyle bir şeyle karşı karşıya kalmam öğrenciler arasında, ‘acaba hoca kendisi mi yaptırdı' gibi söylemlere de neden oldu. Bu haber yüzünden alay konusu da olduk. ‘Hocam derse ruhunuz mu geldi' gibi durumlar da yaşandı. Birçok kişi de ilk defa ölüm haberine güldüklerini söylediler. Mesleğimiz adına çok üzücü bir haber oldu” dedi. İHA