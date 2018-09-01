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Samsun’da boğulma tehlikesi geçiren gencin duran kalbi çalıştırıldı

Samsun'da arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği denizde kaybolan Serdar Çetin'in (31) deniz polislerinin tarafından 25 dakika süren çalışmanın ardından bulundu. Çetin'in duran kalbi, hastanede yapılan müdahale ile tekrar çalıştırıldı. Çetin'in yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

android-time 22:08 1 Eylül 2018
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Samsun'da arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği denizde kaybolan Serdar Çetin'in (31) deniz polislerinin tarafından 25 dakika süren çalışmanın ardından bulundu. Çetin'in duran kalbi, hastanede yapılan müdahale ile tekrar çalıştırıldı. Çetin'in yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serdar Çetin, arkadaşları Naci Erdem, Rahman Yıldırım ve Ramazan Yıldırım ile serinlemek için denize girdi.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

KURTARMA ÇALIŞMASI YARIM SAAT SÜRDÜ

Akıntıya kapılan 4 arkadaştan 3’ü denizden güçlükle çıkarken, Serdar Çetin suda kayboldu. Çevredekiler durumu 112 Acil ve polise bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Akıntıya kapılmaktan kurtulan 3 arkadaş ayakta tedavi edilirken, kaybolan Serdar Çetin’i deniz polisi 25 dakika süren çalışmanın ardından buldu.

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Fotoğraf: DHA

DURAN KALBİ TEKRAR ÇALIŞTIRILDI

Denizden çıkarılan Çetin’in kalbinin durduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği Serdar Çetin, özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleyle Serdar Çetin’in (31) duran kalbi tekrar çalıştırıldı. Çetin, yoğun bakıma alındı.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

Son güncelleme: android-time 22:1901.09.2018
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