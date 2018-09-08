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Samsun’da direksiyon başında uyuyan şoför bir kişinin ölümüne neden oldu

Samsun'da şoförünün direksiyon başında uyuduğu kamyon, yol kenarında sabah yürüyüşü yapan Burhan Yazıcı'ya (59) çarptı. Yazıcı olay yerinde yaşamını yitirirken, kamyon şoförü Gürdal T.'nin uykuya yenik düşmesi ve kısa süre sonra da yaşanan kaza, aracın içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

android-time 21:15 8 Eylül 2018
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Samsun'da şoförünün direksiyon başında uyuduğu kamyon, yol kenarında sabah yürüyüşü yapan Burhan Yazıcı'ya (59) çarptı. Yazıcı olay yerinde yaşamını yitirirken, kamyon şoförü Gürdal T.'nin uykuya yenik düşmesi ve kısa süre sonra da yaşanan kaza, aracın içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun’da şoförünün direksiyon başında uyuduğu kamyon, yol kenarında sabah yürüyüşü yapan Burhan Yazıcı’ya (59) çarptı. Yazıcı yaşamını yitirirken, kamyon şoförü Gürdal T.’nin uykuya yenik düşmesi ve kısa süre sonra da yaşanan kaza, aracın içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

Kaza, dün sabah saatlerinde Samsun-Ordu karayolu Karacalı mevkiinde meydana geldi. Samsun’dan Ordu yönüne giden 34 BET 392 plakalı kamyon, şoför Gürdal T.’nin direksiyon başında uyuması sonucu kontrolden çıktı.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

Kamyon, yol kenarında sabah yürüyüşü yapan Burhan Yazıcı’ya (59) çarptı. Kamyonun üzerinden geçtiği Burhan Yazıcı, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü Gürdal T., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

 

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Fotoğraf: DHA

O ANLAR KAMERADA

Bu arada, kaza anı saniye saniye kamyonun içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Gürdal T.’nin kamyonun başında uykuya yenik düştüğü, kısa süre sonra da aracın yoldan çıkıp Burhan Yazıcı’ya çarptığı görüldü.  DHA

Son güncelleme: android-time 21:3608.09.2018
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