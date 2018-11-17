Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Samsun’da feci kaza! 2 ölü, 2 yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

android-time 03:00
Haberler Gündem
Samsun’da feci kaza! 2 ölü, 2 yaralı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü’den Havza istikametine seyir eden Nurettin Yıldız (35) yönetimindeki 55 H 2743 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hasan Hüseyin K.’nin kullandığı 55 GM 834 tır Vezirköprü-Havza yolunun 8. kilometresinde çarpıştı.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü Nurettin Yıldız ile Kayra Yıldız hayatını kaybetti, Hümeyra Yıldız (5) ve Fatma Yıldız (29) yaralandı. Yaralılar 112 Acil ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılırken, ilk müdahalesinin ardından sonra Hümeyra Yıldız Havza Devlet Hastanesine sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. İHA

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar