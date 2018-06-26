Samsun’da kadınlar arasında çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Samsun'da genç bir kadın, yolda karşılaştığı diğer kadın ile 'yan baktın' tartışması yüzünden birbirine girdi. Kadınlardan biri diğerini bıçakla ağır yaraladı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Atatürk Bulvarı Bölge İdare Mahkemesi arkasında gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Yonca S. ile 22 yaşındaki Asena Ç. arasında sokakta yürürlerken karşılaşınca “neden bakıyorsun” meselesi yüzünden tartışma çıktı. İLGİLİ HABER Sandık müşahitleri kavga etti HAYATİ TEHLİKESİ VAR Tartışmanın ardından Yonca S., bıçakla Asena Ç.’ye saldırarak genç kadını karnından bıçakladı. Ağır yaralanan Asena Ç. özel bir araçla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Bafra ilçesinden arkadaşları ile birlikte gezmek için Samsun’a geldiği öğrenilen Asena Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. OLAYDAN SONRA KAÇTI Yolca S. olaydan sonra kaçtı. Polis, Kışla Mahallesi’nde park içinde 2 kadını fark etti ve şüphe üzerine kimlik soruşturması yapınca bıçaklama olayına karışan Yonca S. gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundan sorgulanan Yonca S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. İHA