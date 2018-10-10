Samsun’da oğlunu öldüren babadan kimse şikayetçi olmadı

Samsun'da, 26 yaşındaki oğlunu tabancayla vurarak öldüren babadan eşi ve gelini şikayetçi olmadı. Cezaevine konulan baba Nesim Yıldırım “Ben onu öldürmesem o bizi öldürecekti'' dedi.

Samsun, İlkadım ilçesinde Hastanebaşı Mahallesi’nde 8 Eylül akşamı gerçekleşen olayda, evde kavga ettiği oğlu Çağlar Yıldırım’ı tabancayla ateş ederek öldüren baba Nesim Yıldırım'dan eşi ve gelininin şikayetçi olmadığı öğrenildi. Olay sonrası polisi arayarak “Oğlumu öldürdüm. Gelin beni alın” diyen baba çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

“BEN ONU ÖLDÜRMESEM, O BİZİ ÖLDÜRECEKTİ”

Evlat katili olan 56 yaşındaki baba Nesim Yıldırım'ın ifadesinde, hiç bir babanın oğlunu öldürmek istemeyeceğini belirterek, “Oğlum uyuşturucu ve alkol bağımlısıdır. Ben onu öldürmesem o bizi öldürecekti” dediği bildirildi.

“HİÇ BİR BABA EVLAT KATİLİ OLMAK İSTEMEZ”

Kendini ve ailesini korumak için katil olduğunu belirten Nesim Yıldırım'ın ”Oğlum evli ve bir çocuk sahibidir. Yaklaşık 5 yıldır uyuşturucu ve alkol bağımlısıdır. Bu olaydan 1 ay önce beni dövdü. Utandığımdan karakola gidip şikayetçi olmadım. Olay akşamı da önce kendi eşini dövdü ardından benim odama gelip boğazımı sıkmaya başladı. Evde eski bir tabanca vardı. Onu korkutmak için yastığın altından çıkardım. Ama beni boğmaya çalışıyordu. Bir yandan da annesini ve beni öldürmekle tehdit ediyordu. Olayın etkisiyle ne yaptığımı bilmiyorum. Ateş ettim. Hiç bir baba evlat katili olmak istemez” şeklinde ifade verdiği öğrenildi.