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Samsun’da otomobile tüfekli saldırı: 3 yaralı

Samsun'da bir otomobile yapılan pompalı tüfekli saldırı sonucunda 3 kişi yaralandı. Olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen 4 şüpheliden 3’ü polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

android-time 22:44 30 Mart 2018
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Samsun’da otomobile tüfekli saldırı: 3 yaralı
Samsun'da bir otomobile yapılan pompalı tüfekli saldırı sonucunda 3 kişi yaralandı. Olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen 4 şüpheliden 3’ü polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Haci Osman Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede bulunan Aile Toplum Sağlığı Merkezi önüne gelen ve içinde 3 kişinin bulunduğu otomobile başka bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalara hedef olan otomobildeki İ.B., M.K. ve H.K. vücudunun farklı bölgelerinden yaralandı.

Foto: İHA

Foto: İHA

Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı tarafından İ.B. ve H.K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, M.K. ise Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Foto: İHA

Foto: İHA

Olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen 4 şüpheliden 3'ü polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüpheli ise olayın gerçekleştirildiği tüfekle kayıplara karıştı. Olayla ilgili Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.  İHA

Son güncelleme: android-time 22:4630.03.2018
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