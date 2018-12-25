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Son dakika… Sancaktepe’de kazada yaralanan asker şehit oldu

İstanbul Sancaktepe'de 1 ay önce düşen askeri helikopterde 4 asker şehit olmuştu. Kazada ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz, tedavi gördüğü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Şehit asker için bugün birliğinde tören düzenleneceği öğrenildi.

android-time 12:36
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Son dakika… Sancaktepe’de kazada yaralanan asker şehit oldu
İstanbul Sancaktepe'de 1 ay önce düşen askeri helikopterde 4 asker şehit olmuştu. Kazada ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz, tedavi gördüğü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Şehit asker için bugün birliğinde tören düzenleneceği öğrenildi.

Balıkesir’e şehit ateşi düştü

Dursunbey doğumlu yaralı asker Özkan Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Sancaktepe’deki helikopter kazasında ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz şehit oldu. Sancaktepe’de 1 ay önce düşen askeri helikopterde 4 asker şehit olmuş, 1 asker de yaralanmıştı. Kazada ağır yaralanan Balıkesirli Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul'da 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında yaralanan Özkan Yılmaz, de şehit düştü.

İstanbul’da 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında yaralanan Özkan Yılmaz, de şehit düştü.

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DHA

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Son güncelleme: android-time 12:4925.12.2018
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