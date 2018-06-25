Sandığımda hangi partiye kaç oy çıktı? Sandık sorgulama

Türkiye'de bir seçim daha sona erdi. Ülkemiz için kader niteliğinde olan seçim sonuçları da resmi olmayan sonuçlara göre belli oldu. Vatandaşlar oy kullandığı sandıktan hangi partiye kaç oy çıktığını CHP'nin seçim sistemi üzerinden sorgulayabiliyor. YSK ise sandık sorgulama hizmetini resmi sonuçların açıklanmasının ardından açacak.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sona erdi. Sandıkların büyük çoğunluğu açıldı fakat YSK resmi sonuçları henüz yayımlamış değil. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oyların salt çoğunluğunu aldığını bildirdi. Sandığından hangi partiye ne kadar oy çıktığını öğrenmek isteyen vatandaşlar için YSK resmi sonuçlar açıklandığı anda sandık sorgulama hizmetini açacak. Resmi olmayan sonuçlara göre ise CHP seçim sistemi üzerinden sandık sorgulama yapılabiliyor. Aşağıda paylaştığımız link ile sandığınızda hangi partiye ne kadar oy çıktığını sorgulayabilirsiniz.

SANDIK SORGULAMA

“SONUÇLARI 10 GÜN İÇİNDE VATANDAŞA AÇACAĞIZ”

Her seçimde, sandık başında siyasi parti temsilcilerinin çoğunlukta olduğu sandık kurulu üyelerinin tutmuş olduğu tutanakların kendilerine ulaştığında, bunları siyasi partilerle eş zamanlı paylaştıklarını vurgulayan Sadi Güven, şunları kaydetti:

“Dün de bu sandıkları siyasi partilerimizle paylaştık. Bugün itibarıyla gelirken yolda aldım. Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin, sandık sonuç tutanaklarının yüzde 99, 91'i sisteme işlendi. Akşam bu sisteme işlenen ve siyasi partilerle paylaştığımız sonuçları, tutanakları alt alta toplamak suretiyle biz sonuçları ilan ettik, açıkladık. Bizim açıkladığımız gibi isterlerse aynı bilgiler, belgeler benim açıklama yaptığım saat ve dakika itibarıyla seçime katılan siyasi partilerin elinde de vardı. Onlar da aynı açıklamayı yapma imkanları vardı. Sağlıklı bir seçim oldu. Siyasi partilerle paylaştığımız bilgileri biz alt alta koyarak sonuçları açıkladık, açıklıyoruz.”

YSK Başkanı Güven, 2014'ten bugüne kadar yapılan seçimlerde sandık kurulu üyelerinin, siyasi partilerin sandık başında tuttukları sandık sonuç tutanaklarını tarayarak sisteme koyduklarını belirterek, şöyle devam etti: “Tüm vatandaşlarımız inceliyor. Bu seçimdeki tutulan ve sisteme büyük oranda işlenen tutanakları da seçim sonuçları kesinleştikten sonra vatandaşlarımızın incelemesine açacağız. ‘Sistem yorulmasın' diye 5-10 günlük bir kesinti yaptık. Birkaç gün içinde diğer seçim sonuçlarına ilişkin tutanakları inceleme imkanı vereceğiz. Bu seçimdeki sonuçları 10-11 gün sonra sistemden vatandaşa açacağız. Siyasi partilerle dün itibarıyla yüzde 98'ini paylaştık. Birkaç saat içinde yüzde 100'ünü paylaşmış olacağız.”