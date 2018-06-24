Sandık başkanı tutanağı göstermedi!

Seçim güvenliği hakkında bir tartışma da Marmaris'te yaşandı. Sandık kurulu başkanı, CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü'ye sonuç tutanağını göstermedi.

CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü, sonuç tutanaklarının önceden imzalattırıldığı ihbarı üzerine Atatürk İlköğretim Okulu’na gitti. Ünlü, 1179 no’lu sandık başkanı Yaşar Başoğlu’na sonuç tutanağını görmek istediğini söyledi. Ancak sandık başkanı Başoğlu ısrarlı taleplere rağmen tutanağı göstermedi.

SANDIK BAŞKANI POLİS ÇAĞIRDI

Ünlü’nün tutanağı görmeden hiçbir yere gitmeyeceğini belirtmesi üzerine Başoğlu polis çağırdı. Tartışma polis geldikten sonra da dinmedi. Polisin dışarıya davet etmesine kararlılıkla direnen Ünlü, oy hırsızlığı şüphesi olduğunu ve sonuç tutanağını görmeden hiçbir yere gitmeyeceğini ifade etti. Tartışma, CHP Marmaris İlçe Başkanlığı’nın ilçe seçim kurulu hakimliğine başvurusu ve tutanakların yeniden düzenlemesiyle sona erdi.

MARMARİS’TE BÖYLEYSE…

CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Sayım işlemi bittikten sonra kimin kaç oy aldığının yazıldığı sonuç tutanağı seçimin tapusudur. Bu belgeyi önceden imzalattılar. Böylelikle itiraz hakkını elinden alıyorlar. İtiraz hakkı sonuç tutanakları imzalanana kadardır. Fakat sandık başkanı tutanakları önceden imzalatarak itiraz hakkını gasp etti. Örneğin, CHP 100 oy çıkmasına rağmen oraya 10 oy yazarsa, imza önceden atıldığı için itiraz olanağın kalmıyor. Marmaris’te tespit ettiğimiz önceden imzalattırılan o tutanakları hakim kanalıyla iptal ettirerek yeniden düzenlettirdik. Partimizin il başkanlığına ve genel merkezimize de bilgi aktardım. Marmaris’te durum böyleyse ülkemizin diğer zorlu bölgelerinde olanları merak ediyorum” dedi.