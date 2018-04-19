Sandık güvenliği yorumu: 20 ay 2 aya indi ama bu bizi engellemeyecek

Sandık Gücü Platformu kurucusu CHP'li Mehmet Ali Çelebi: Seçim için 20 aylık gibi bir süreyi 2 aya indirdiler fakat bu bizi engelleyemeyecek. Çalışma saatlerimiz uzayacak, daha hızlı çalışacağız ama sandıklardaki hakimiyeti sağlayacağız. Gönüllü vatandaşlar bize ulaşıyorlar ve uzaktan eğitim sayesinde gerekli eğitimleri alıyorlar.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin önerisi ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 26 Haziran 2018’de yapılması kararlaştırılan erken seçim, siyasi partilerde de kırmızı alarm verilmesine neden oldu.

Tüm hazırlıklarını 2019 Kasım’ı için yapan partiler deyim yerindeyse, baskın seçime yarı yolda yakalandı. 16 Nisan 2017 referandumunda da gündeme gelen ‘sandık güvenliği’ için bir süre önce çalışma başlatan CHP de Sandık ve Eğitim Komisyonlarını geçtiğimiz ay kurmuş ve eğitime başlamıştı. Eğitimler; Sandık Gücü Platformu kurucusu, CHP Parti Meclisi Üyesi Mehmet Ali Çelebi liderliğinde gerçekleştiriliyordu.

Parti çatısı altında başlatılan 2019 hazırlığı için Sandık ve Eğitim Komisyonlarını yöneten Çelebi erken seçim kararını Sözcü’ye değerlendirdi.

“BU BİZİ ENGELLEMEYECEK”

Seçim için 20 aylık süre üzerinden plan yaptıklarını belirten Çelebi bu sürenin 2 aya indirildiğini hatırlattı ve “Bu bizi engelleyemeyecek.” dedi.

“Çalışma saatlerimiz uzayacak, daha hızlı çalışacağız ama sandıklardaki hakimiyeti sağlayacağız.” diyen Mehmet Ali Çelebi sözlerini şöyle sürdürdü; “Şu an Sandık Gücü diye bir platform oluşturduk bu platform sayesinde gönüllü vatandaşlar bize ulaşıyorlar ve uzaktan eğitim sayesinde gerekli eğitimleri alıyorlar. Bu seçimde kesinlikle geçmiş seçimlerdeki gibi bir güvenlik açığı oluşmayacak. İstanbul’da Bahçelievler gibi birçok ilçede ve Güneydoğu’da yaklaşık 30 bin sandıkta güvenlik açığı vardı. Bu platformdaki gönüllü vatandaşlarımız sayesinde bu güvenlik açığı ortadan kalkacak. Bunun yanı sıra şimdi mühürsüz oy pusulaları kabul edilecek diye bir şey çıkardılar bu tamamen insanların sandığa gitmesini engellemek, insanları sandıktan soğutmak için yapılan bir propaganda. Yasaya bakılırsa bu madde sandık kurulunun ihmalinden kaynaklı mühürsüz oy pusulası sandığa atılırsa kabul edilecek deniyor. Bizim de çabamız bu ihmalleri ortadan kaldırmak için. Lütfen herkes gönüllü olarak sandıklarına sahip çıksın ve oy kullansın. Mühürsüz oy pusulası maddesi kimseyi yanıltmasın.”