Sandıklar ‘Adil Seçim Platformu’na emanet

Millet ittifakını oluşturan CHP, İYi Parti, SP ve Demokrat Parti ile, HDP ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Adil Seçim Platformu, seçimlere üç gün kala, sandıkların nasıl kontrol edileceğini açıkladı.

Açıklamada, Adil Seçim Platformunun, 24 Haziran’da Türkiye genelinde kurulacak 181 bin 869 sandığın yüzde 99.6’sında müşahitinin hazır olduğu bildirildi. Platformu bileşenleri, bugün Ankara’da düzenledikleri basın toplantısında, kamuoyuyla şu bilgileri paylaştı;

* Türkiye sathında kurulacak 181.869 sandığın %99,6'sında, seçmen sayısı itibariyle 59 milyon seçmenin %99,9'unun oyunun güvenliğini garanti edecek şekilde yaklaşık 415.000 sandık kurulu üyesi ve bugün itibariyle yaklaşık 195.000 müşahit görevlendirmesi yapıldı. Sandıkların kurulduğu andan seçim sonuçları sağlıklı bir şekilde ortaya çıkana kadar yüz binlerce görevli ve gözlemci etkin bir şekilde sandıkların başında hazır bulunacak.

* Seçmenlerin tümünün sandık başından bize bilgi geçebileceği, sandık tutanaklarının görsellerini iletebileceği ve tüm gün canlı destek alabileceği “ADİL SEÇİM UYGULAMASI”nı geliştirildi ve online platformlardan tüm seçmenlerin kullanımına sunuldu.

* Oy verme işlemi bittiği andan itibaren sandık başındaki görevliler eliyle, tüm sandıkların ıslak imzalı birleştirme tutanakları Adil Seçim Platformu bileşeni siyasi partilerin seçim merkezlerine ulaştırılacak.

* “Adil Seçim” uygulaması ve kurulan tutanak karşılaştırma sistemi eliyle seçim sonuçlarını hızla, hiçbir şüphe ve şaibeye mahal vermeyecek şekilde, gerçek zamanlı olarak görecek ve kamuoyu ile de bu bilgiyi paylaşılacak.

*Ankara'da kurulan “Adil Seçim Basın ve İletişim Merkezi”mizde tüm sandık başlarından, doğrudan alınacak seçim sonuçları gerçek zamanlı olarak tüm Türkiye’ye duyurulacak. Seçim sonuçlarının manipüle edilmesine hiçbir suretle izin verilmeyecek.

* Müşahit olmak yetmez diyen ve sandık başından haber geçecek olan müşahit-muhabirlerle, yani MÜŞABİR ağıyla gün boyu sandık başından haber akışı sağlanacak ve bu haberler tüm Türkiye'ye verilecek.

* Hemen, kendinize yakın hissettiğiniz bir siyasi partiye ya da seçim güvenliği ile ilgili çalışan bir inisiyatife gelin ve görev alın. Adil Seçim Platformu olarak sandık başındaki denetim ve izleme hakkımızı tam olarak kullanabilmek için sandık gözlemcisi (müşahit) başvurularını almaya 23 Haziran akşamına kadar devam edeceğimizi unutmayın!

* Resmi görev almamış olsanız da oy kullandığınız sandık başında durmanın hakkınız olduğunu unutmayın, ne olursa olsun sandık başından, kesinlikle ayrılmayın.

* Seçim öncesinde, sırasında ve sonrasında açıklamalarımızı takip edin. Yaygınlaştırmamıza destek olun.

SEÇMENLER NE YAPABİLİR?

Basın toplantısında, seçmenlerin de bu seferberliğe katkı yapabilecekleri ifade edilerek, şu çağrıda bulunuldu;

– Bir oydan bir şey olmaz demeyin, vereceğiniz bir oyun Türkiye'nin kaderini değiştirebileceğini unutmayın, mutlaka ama mutlaka gelin ve oyunuzu kullanın.

– Online platformlardan “ADİL SEÇİM UYGULAMA”sını telefonunuza indirin, kayıt olun. Adil bir seçim için bizimle iletişimde kalın!

– Müşahit olduysanız, muhabir de olabilirsiniz. Sandık başından haber geçmek içi MÜŞABİR olun. musabir.com'dan kaydolun, kendi sandığınızın haberini yapın, bize gönderin.

– Hemen, kendinize yakın hissettiğiniz bir siyasi partiye ya da seçim güvenliği ile ilgili çalışan bir inisiyatife gelin ve görev alın. Adil Seçim Platformu olarak sandık başındaki denetim ve izleme hakkımızı tam olarak kullanabilmek için sandık gözlemcisi (müşahit) başvurularını almaya 23 Haziran akşamına kadar devam edeceğimizi unutmayın!

– Resmi görev almamış olsanız da oy kullandığınız sandık başında durmanın hakkınız olduğunu unutmayın, ne olursa olsun sandık başından, kesinlikle ayrılmayın.

– Seçim öncesinde, sırasında ve sonrasında açıklamalarımızı takip edin. Yaygınlaştırmamıza destek olun.