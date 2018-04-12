Sanki Arabistan!

Mersin’in Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, cami ve halı saha temeli atmak için geldiği Barbaros Mahallesi’ndeki tören alanında Arap kıyafeti giymiş görevliler tarafından karşılandı.

SÖZCÜ/ADANA

10000 kişilik 2 minareli cami ve yanında yaptırılacak halı sahanın temel atma törenine katılan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'ı, ilçenin yerel kıyafetleriyle de bağdaşmayan biçimde Arap kıyafeti ile karşılayan görevliler Başkan ve eşine zemzem suyu da ikram etti.

Tarsuslular, tören alanında başkanı Arap kıyafeti giydirilmiş kişilerin karşılamasına tepki gösterip, “Eller gider Mersin'e biz gideriz tersine. Bu ne Arap özentisidir. Ne Mersin'in ne Tarsus'un kültüründe böyle Arap elbiseleriyle gezmek yok. Şapka ve kılık kıyafette devrim yapan Atatürk'ün kurduğu çağdaş Cumhuriyete yakışan giysiler yerine, Arapların giysilerine neden özenirler anlamıyoruz” dediler.