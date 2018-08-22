Şanlıurfa Oduncular Pazarı alev alev!

Şanlıurfa’da oduncular sitesinde çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesindeki Oduncular Sitesinde gece saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın diğer iş yerlerine de sıçradı. İtfaiye, TOMA ve aranzözlerin de müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Toplam 7 iş yerinin tamamen kül olduğu, bazı iş yerlerinin de kısmen zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının yeniden çıkma ihtimaline karşı müdahale için gelen bütün itfaiye araçları ile sağlık ekipleri bölgede hazır bekletiliyor. Vatandaşlar ise yangından geriye kalan mallarını iş yerlerinden çıkartıyor. Çalışmaların sabaha kadar devam edeceği öğrenildi.

Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ise yangın dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Yangının kontrol altına alındığını belirtildiği açıklamada, “Bu gece saat 22.00 civarında Oduncu Pazarı Bölgesinde başlayan yangına karşı teyakkuza geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Başkan Nihat Çiftçi'nin koordinesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan kriz masasında, Büyükşehir, ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, ilçe belediyeleri, Orman Bölge Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ile Organize Sanayi Bölgesine bağlı ekipler tek noktadan yangına müdahalede bulundu. İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yoğun çaba gösterdiği yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışması sürüyor” denildi.

14 kişi hastaneye kaldırıldı

Ayrıca yangında dumandan etkilenen ve söndürme çalışmaları esnasında iş yerlerindeki malzemeleri almaya çalışırken yaralanan 14 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen ve yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.