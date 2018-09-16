Şanlıurfa’da akrabaların silahlı kavgası: 1 ölü

Siverek ilçesinde amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Siverek ilçesine bağlı Ezimülk kırsal mahallesinde yaşandı. Amca çocukları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, Mehmet B. (15), iddiaya göre evden aldığı silahla evli ve 2 çocuk babası olan amcasının oğlu Sakıp B.'yi silahla vurarak ağır yaraladı. Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Sakıp B. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, Mehmet B.'yi gözaltına aldı.

Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan ceset, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

İHA