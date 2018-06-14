Şanlıurfa’da bayram namazı saat kaçta? İl İl 2018 Ramazan Bayramı namazı saatleri

Şanlıurfa Ramazan Bayramı namazı kaçta? İşte Şanlıurfa'da bayram namazı saati ve bayram namazı nasıl kılınır sorusunun cevabı. İl il bayram namazı vakitleri, Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Şanlıurfa namaz saati kaç? İşte Şanlıurfa bayram ezanı saati ve bayram namazına dair merak edilenler...

2018 yılının Ramazan Bayramı geldi! İslam aleminin Ramazan Bayramı bu sene 15 Haziran’da başlıyor ve 17 Haziran’da bitiyor. Bilindiği gibi dini bayramların ilk günün sabahı bayram namazı kılınır? Peki bayram namazı nasıl kılınır, bayram namazı saat kaçta kılınır? Şanlıurfa'da bayram namazı kaçta? Her şehir için bayram namazı saatleri. İşte Şanlıurfa bayram namazı saati ile il il bayram namazı vakitleri ayrıca kurban bayramı ilgili faydalı bilgiler…

ŞANLIURFA RAMAZAN BAYRAMI NAMAZ SAATİ: 05:47

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı bayramın ilk günü, güneşin doğmasından yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra cemaatle birlikte kılınan namazdır. Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Kurban Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını yapar. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Ardından imamla birlikte rükû ve secde edilir.

Ardından 2. rek’âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir.

Sonra, imam minber’e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir. Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “İki salla bir bağla üç salla bir yat.” şeklinde bir tekerleme de yapılmıştır.