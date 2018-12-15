Şanlıurfa’da kan donduran iddia: Mesai çıkışı doktor darp edildi!

Şanlıurfa'da, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktorun, mesai çıkışı aracına binmek üzereyken bir hasta tarafından darp edildiği iddia edildi. Yüzünden yaralanan doktor, aynı hastanede müşahede altına alınırken saldırganın ise kaçtığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Dahiliye Uzmanı Dr. Ebru Kılıç Güneş, mesai sonrasında, aracına binerken yanına gelen bir hastanın saldırısına uğradı. Darbedilen Güneş, aynı hastanede müşahede altına alındı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin bulunması için çalışma başlattı. İLGİLİ HABER Doktor anne, oğluna karşı koruma ve uzaklaştırma kararı aldırdı “OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ” Öte yandan Sağlık-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı Abdulkadir Yabir, Güneş’e yapılan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yabir, “Meslektaşımız Dr. Ebru Kılıç Güneş’e, hasta tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınar, yeterince baskı altında çalışan sağlıkçı meslektaşlarımıza şiddetin son bulmasını dileriz. Sağlık-Sen ailesi olarak yaşanan üzücü hadisenin takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz.” ifadesini kullandı. AA

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