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Şanlıurfa’da kaza sonucu 3 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

android-time 19:45 27 Haziran 2018
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Şanlıurfa’da kaza sonucu 3 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Demirci yolunda yaşandı.

İHA

İHA

 

 

İddiaya göre, Diyarbakır istikametinden gelen bir otomobil ile Viranşehir istikametinden giden bir başka otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

İHA

İHA

Yaralılar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan bir yaralının daha kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada ölen İbrahim Akçay, Abdullah Vural ve Ferhat Tangüneş'in cenazeleri morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. İHA

Son güncelleme: android-time 19:4927.06.2018
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