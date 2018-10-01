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Şanlıurfa’da talihsiz kaza! Aracıyla geri manevra yapan baba, kızını ezdi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde pikabını geri geri süren baba, 1 buçuk yaşındaki kızını fark etmeyerek ezdi, talihsiz küçük kız hayatını kaybetti.

android-time 00:32 1 Ekim 2018
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Şanlıurfa’da talihsiz kaza! Aracıyla geri manevra yapan baba, kızını ezdi
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde pikabını geri geri süren baba, 1 buçuk yaşındaki kızını fark etmeyerek ezdi, talihsiz küçük kız hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Siverek ilçesine bağlı kırsal Gürakar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.A.B. kendisine ait pikabı park etmek için geri geri sürürken, kendisini takip eden 1 buçuk yaşındaki Hülya B. ismindeki kızını fark edemeyerek ezdi. Pikabın altında kalan küçük kızı fark eden yakınları, hemen olaya müdahale ederek, pikabı durdururken, küçük kız ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Hülya B. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Küçük kızın cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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Son güncelleme: android-time 00:3301.10.2018
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