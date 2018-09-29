Şanlıurfa’da tehlikeli gerginlik! Gözaltılar var

Şanlıurfa'da iki kardeşin Suriyeliler tarafından öldürülmesinin ardından kentte tansiyon yükseldi. Suriyelilerle yaşanan gerginlikleri protesto eden grup, polisin müdahalesiyle dağıldı.

Geçtiğimiz Perşembe günü Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahallesi’nde komşu olan Türk ve Suriyeli ailelerin çocukları arasındaki tartışma nedeniyle çıkan kavgada, Suriyelilerin ateşlediği tüfekten çıkan saçmalara hedef olan 5 kardeşten Mahmut ve Mesut Dağ ölmüş, 3’ü ise yaralanmıştı.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşananların ardından sosyal medyada örgütlenerek sokaklarda taşkınlık çıkaran kişiler, polisin müdahalesiyle engellendi. Dün de kentte sosyal medya hesaplarından Suriyelilere karşı sokağa çıkma çağrısı yaptığı belirlenen 8 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Bugün öğleden sonra kentin birçok bölgesinde valinin ve diğer yöneticilerin sağduyu çağrısına rağmen bazı kişiler sokağa çıktı. Haşimiye Meydanı ve Atatürk Mahallesi başta olmak üzere birçok bölgede toplanan göstericiler, çevredeki Suriyelilere ait iş yerlerinin camlarını kırdı.

Polis ekiplerinin müdahale ettiği gruptaki bazı kişiler gözaltına alınırken, gerginliğin devam ettiği kente çevre illerden de takviye ekipler gönderildi. Olayda çok sayıda kişi gözaltına alındı.