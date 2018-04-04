Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 4 Nisan MPİ Şans Topu sonuçları, tıkla öğren!

Şans Topu çekiliş sonuçları belirlendi. Geçen hafta 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretmişti. Milli Piyango İdaresi, bu hafta Şans Topu oyununda 1 milyon 689 bin TL büyük ikramiye veriyor. İşte 4 Nisan MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları…
4 NİSAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
MPİ bu hafta Şans Topu’nda 1 milyon 689 bin TL ikramiye veriyor. İşte haftanın çekiliş sonucu:
14, 16, 30, 31, 33 + 3
GEÇEN HAFTANIN SONUCU
9, 11, 15, 18, 19 + 9
EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
İKRAMİYEMİ NEREDEN ALABİLİRİM?
(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,
(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,
(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.