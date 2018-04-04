Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 4 Nisan MPİ Şans Topu sonuçları, tıkla öğren!

Milli Piyango İdaresi, her çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçlarını internet üzerinden canlı yayınla açıklıyor. Şans Topu oyununda çekiliş yapılan küreden 5+1 numara bilmek gerekiyor, geçen hafta devreden ikramiyenin bu haftaki sahibi merak konusu... İşte MPİ 4 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları...

android-time 21:20 4 Nisan 2018
Haberler Gündem
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 4 Nisan MPİ Şans Topu sonuçları, tıkla öğren!
Milli Piyango İdaresi, her çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçlarını internet üzerinden canlı yayınla açıklıyor. Şans Topu oyununda çekiliş yapılan küreden 5+1 numara bilmek gerekiyor, geçen hafta devreden ikramiyenin bu haftaki sahibi merak konusu... İşte MPİ 4 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları...

Şans Topu çekiliş sonuçları belirlendi. Geçen hafta 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretmişti. Milli Piyango İdaresi, bu hafta Şans Topu oyununda  1 milyon 689 bin TL büyük ikramiye veriyor. İşte 4 Nisan MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları…

4 NİSAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

MPİ bu hafta Şans Topu’nda 1 milyon 689 bin TL ikramiye veriyor. İşte haftanın çekiliş sonucu:

14, 16, 30, 31, 33 + 3

sans-topu

GEÇEN HAFTANIN SONUCU

9, 11, 15, 18, 19  + 9

loto

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

İLGİLİ HABEROn Numara sonuçları açıklandı! 2 Nisan'da On Numara'yı kazanan tek şanslı kişi… İşte sonuçlar!On Numara sonuçları açıklandı! 2 Nisan'da On Numara'yı kazanan tek şanslı kişi… İşte sonuçlar!İLGİLİ HABERSayısal Loto sonuçları: Bir devir daha geldi, umutlar bir dahaki Sayısal Loto çekilişine kaldı! 31 Mart Sayısal Loto...Sayısal Loto sonuçları: Bir devir daha geldi, umutlar bir dahaki Sayısal Loto çekilişine kaldı! 31 Mart Sayısal Loto...

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

loto2

İKRAMİYEMİ NEREDEN ALABİLİRİM?

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,
(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,
(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar