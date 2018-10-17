Şans Topu’nda büyük ikramiye dörde bölündü! | 17 Ekim MPİ Şans Topu sonuçları

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı, büyük ikramiye tam dörde bölündü! Şans Topu oyununda 5+1 şanslı rakamı bilmeniz gerekiyor. Şans Topu oyunu hakkında merak edilen ayrıntılar, Şans Topu çekiliş sonuçları ve büyük ikramiye tutarı sozcu.com.tr'de...

Milli Piyango İdaresi büyük ikramiye tutarı olarak 712 bin 228 TL belirledi. Büyük ikramiye Balıkesir, İstanbul, İzmir ve Kayseri’ye çıktı. Milli Piyango İdaresi, çekilişi her çarşamba akşamı noter huzurunda düzenliyor. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İşte 17 Ekim Şans Topu çekiliş sonucu…

17 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU

6, 18, 19, 26, 27 + 5

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: BALIKESİR / EDREMİT – İSTANBUL / ÜMRANİYE – İZMİR / TORBALI – KAYSERİ / KOCASİNAN





ŞANS TOPU NEDİR? 5+1 BİLME OLASILIĞI EN YÜKSEK OYUN!

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00’e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.

BİLETİNİZİ ALIRKEN BUNLARA DİKKAT!

1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.

2- Seyyar veya yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Aksi halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği zor durumda kalabilirsiniz.

Gerçek Sayısal Oyunlar Biletlerinde;

– Barkod çizgileri düzgün, belirgin ve aralıklıdır.

– Oynanan numaralar, kolon harfleri ve diğer bilgiler bilet üzerinde aşırı derecede kenarlara kaymamıştır.

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