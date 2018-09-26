Şans Topu çekiliş sonucu: Kimse bilemedi!

Milli Piyango İdaresi, her Çarşamba 21.15'te Şans Topu çekiliş sonuçlarını resmi internet adresinden açıklıyor. Oyun severler kuponlarını doldurdu ve Şans Topu çekiliş sonucunu araştırıyor. İşte Şans Topu çekiliş sonucu ve büyük ikramiye tutarı...

Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı, büyük ikramiyeyi bilen çıkmadı! Milli Piyango İdaresi, her Çarşamba 21.15’te Şans Topu çekiliş sonuçlarını resmi internet adresinden açıklıyor. Oyun severler kuponlarını doldurdu ve Şans Topu çekiliş sonucunu araştırıyor. İşte Şans Topu çekiliş sonucu ve büyük ikramiye tutarı…

26 EYLÜL ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU

Milli Piyango İdaresi Şans Topu çekiliş sonucunu açıkladı:

20, 23, 25, 29, 30 + 3

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNU:

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İKRAMİYE KAZANANLAR NEREDEN ALACAK?

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.