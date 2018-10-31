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Ekim ayının son Şans Topu çekiliş sonuçları: Şans Topu sonuçlarına göre büyük ikramiye gelecek haftaya…

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! Vatandaşlar umudunu Milli Piyango'ya bağladı. Kuponlarını doldurup talih kuşunun başına konmasını bekleyenlerin yüzü gülmedi, Şans Topu'nda büyük ikramiye bu hafta devretti. Her çarşamba akşamı Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu sonucu ve büyük ikramiye tutarı haberimizde yer alıyor.

android-time 20:20 31 Ekim 2018
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Ekim ayının son Şans Topu çekiliş sonuçları: Şans Topu sonuçlarına göre büyük ikramiye gelecek haftaya…
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! Vatandaşlar umudunu Milli Piyango'ya bağladı. Kuponlarını doldurup talih kuşunun başına konmasını bekleyenlerin yüzü gülmedi, Şans Topu'nda büyük ikramiye bu hafta devretti. Her çarşamba akşamı Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu sonucu ve büyük ikramiye tutarı haberimizde yer alıyor.

Şans Topu’nda bu hafta talihli çıkmadı! Şans Topu çekiliş sonuçları bu akşam Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda açıklandı.  Vatandaşlar Şans topu çekilişini http://www.mpi.gov.tr/ adresinde yer alan canlı çekiliş sekmesinden izleyebiliyor. Milli Piyango İdaresi, Şans Topu oyununda bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 705 bin 482 TL belirledi. İşte 31 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları…

31 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU

Milli Piyango İdaresi şanslı 5+1 rakamı açıkladı:

2, 12, 25, 29, 30 + 6

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ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

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Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00’e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNU

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Son güncelleme: android-time 08:1001.11.2018
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