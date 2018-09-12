Şans Topu çekiliş sonucu: Büyük ikrami sahibini bulamadı!

Şans Topu bu hafta 3. kez devretti! Milli Piyango İdaresi bu hafta Şans Topu oyununda büyük ikramiye tutarı olarak 2 milyon 183 bin TL veriyor. Şans Topu oyununda (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksek. Peki ikramiye kazananlar nereden alacak? İşte Şans Topu çekiliş sonucu ve diğer ayrıntılar…
12 EYLÜL ŞANS TOPU SONUCU
Milli Piyango heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirilen Sayısal Loto sonucu:
8, 20, 24, 25, 26+3
EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI:
İKRAMİYE KAZANANLAR DİKKAT
Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.