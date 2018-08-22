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Şans Topu çekiliş sonucu: MPİ 22 Ağustos Şans Topu çekiliş sonucunu açıkladı!

Şans Topu çekiliş sonucu saat 21.15'te açıklandı. Vatandaşlar kuponlarını doldurdu, Şans Topu çekiliş sonucu ve şanslı rakamları araştırıyor. Her Çarşamba MPİ tarafından Ankara Balgat'ta düzenlenen Şans Topu sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

android-time 21:19 22 Ağustos 2018
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Şans Topu çekiliş sonucu: MPİ 22 Ağustos Şans Topu çekiliş sonucunu açıkladı!
Şans Topu çekiliş sonucu saat 21.15'te açıklandı. Vatandaşlar kuponlarını doldurdu, Şans Topu çekiliş sonucu ve şanslı rakamları araştırıyor. Her Çarşamba MPİ tarafından Ankara Balgat'ta düzenlenen Şans Topu sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Şans Topu oyununda kazanmanın yolu 5+1 rakamı bilmekten geçiyor. Milli Piyango İdaresi 22 Ağustos Şans Topu sonuçlarını açıkladı. Bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 498 bin 454 TL belirlendi. Kuponlarını doldurup Şans Topu çekiliş sonucunu araştıranlar için şanslı rakamları yayınlıyoruz.

22 AĞUSTOS ŞANS TOPU SONUCU

Şans Topu sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla Google üzerinde ‘Şans Topu sonuçları' araması yapmaya başladı.  İşte Şans Topu sonucu:

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI

2, 11, 13, 19, 32 + 11

sans-topu-cekilis-sonucu

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNU

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Son güncelleme: android-time 22:1222.08.2018
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