Şans Topu sonuçları 14 Mart: 810 bin tek kişiye gitti! İşte MPİ Şans Topu sonuçları…

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekişişlerin en sevilenleri arasında yer alan Şans Topu'nda haftanın sonuçları belli oldu. Şans Topu sonuçlarına göre büyük ikramiye olarak belirlenen 810 bin lira Hatay'ın Dörtyol ilçesine gitti. Haftanın Şans Topu sonuçları haberimizde...

Şans Topu çekilişi sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazanan tahlihli kuponunu Hatay’dan yatırdı. 810 bin liralık ikramiye tek kişinin oldu. Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen ve şans ouyunu müdavimlerini ekran başına toplayan Şans Topu'nda haftanın sonuçları belli oldu. İşte Şans Topu’nda 15 Mart tarihli sonuçlar…

ŞANS TOPU SONUÇLARI 14 MART

Zengin olma hayaliyle kuponunun başında bekleyen vatandaşlar şanslı numaraları merak ediyor. Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Şans Topu sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla Google üzerinde ‘Şans Topu sonuçları' araması yapmaya başladı. İşte haftanın sonuçları…

Haftanın Şans Topu sonuçlarına göre kazanan numaralar: 2, 7, 10, 16, 21 + 9

ŞANS TOPU’NDA DEVİR KURALI

Milli Piyango İdaresi tarafından 17 Ocak 2017 tarihinde yapılan Şans Topu gibi sayısal oyunlarında devir sayısı ile duyurusu şu şekilde: Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.