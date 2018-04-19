Şans Topu sonuçları: 18 Nisan’da Büyük ikramiye 32’ye bölündü! Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonucu

Milli Piyango İdaresi, Şans Topu sonuçlarını açıkladı. Şans Topu'nda devir gerçekleşti fakat kurala göre ikramiye 5 bilenlere dağıtıldı. Haftalardır devreden ve büyüyen ikramiye 32 kişinin yüzünü güldürdü. MPİ 18 Nisan 2018 Şans topu sonuçlarına göre 5 bilenler 116 bin lira kazandı. İşte kazandıran numaralar...

Şans Topu çekilişi her hafta olduğu gibi MPİ Ankara Balgat binasında gerçekleştirildi. Şans Topu sonuçlarına göre uzun zamandır yaşanmayan 4. devir gerçekleşti. Devir kuralına göre büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtıldı. Diğer sayısal oyunlardan farklı olarak ‘+' rakamı olan Şans Topu’nda çoklu çekiliş işaretlenerek aynı kupon 4 hafta üst üste oynanabilir. Artı rakam dışında bir numarayı daha doğru bilenler ikramiye kazanıyor. İşte 18.04.2018 MPİ Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralar…

ŞANS TOPU SONUÇLARI

Zengin olma hayaliyle kuponunun başında bekleyen vatandaşlar şanslı numaraları merak ediyor. Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Şans Topu sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla Google üzerinde ‘Şans Topu sonuçları' araması yapmaya başladı. 18 Nisan Çarşamba akşamı MPİ tarafından düzenlenen oyunda kazandıran numaralar belli oldu. İşte 879. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları…



ŞANS TOPU’NDA DEVİR KURALI

Milli Piyango İdaresi tarafından 17 Ocak 2017 tarihinde yapılan Şans Topu gibi sayısal oyunlarında devir sayısı ile duyurusu şu şekilde: Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.

İKRAMİYEMİ NEREDEN ALABİLİRİM?

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.