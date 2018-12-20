19 Aralık Şans Topu sonuçları: 2. devir! MPİ Şans Topu çekiliş sonucu

Milli Piyango İdaresi canlı yayını ve noter huzurunda Şans Topu sonuçları belli oldu. Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca ikramiye gelecek haftaya devretti. Bu oyunun diğer sayısal oyunlardan farkı artı rakamı... Şans Topu sonuçları ve şanslı rakamlar...

Çarşamba gecelerinin vazgeçilmezi Şans Topu’nun sonuçlarını heyecanla bekleyenler için kazandıran numaralar haberimizde. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun 914. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 12, 14, 15, 25, 33 artı 8 olarak belirlendi. Sonuçlara göre 2. devir gerçekleşti.

ŞANS TOPU SONUÇLARI

Zengin olma hayaliyle kuponunun başında bekleyen vatandaşlar şanslı numaraları merak ediyor. Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Şans Topu sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla Google üzerinde ‘Şans Topu sonuçları' araması yapmaya başladı. İşte kazandıran rakamlar…

12, 14, 15, 25, 33 + 08

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 1 milyon 346 bin 209 lira 77 kuruş ikramiye haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 15 kişi 4 bin 562 lira 30’ar kuruş, 4 artı 1 bilen 203 kişi 337 lira 60’ar kuruş, 4 bilen 2 bin 772 kişi 32 lira 95’er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 163 kişi 18 lira 80’er kuruş, 3 bilen 79 bin 488 kişi 4 lira, 2 artı 1 bilen 57 bin 670 kişi 5 lira 65’er kuruş ve 1 artı 1 bilen 187 bin 320 kişi 3 lira 25’er kuruş ikramiye alacak. Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 596 bin 746 lira 60 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 908 bin 776 lira 37 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 506 bin 903 lira 86 kuruş aktarıldı.

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir. Bu oran 1/3.895.584'dür. Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları; (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Şans Topu oyunu 20 Haziran 2001 tarihinden itibaren devam etmektedir.