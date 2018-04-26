Şans Topu sonuçları 25 Nisan: MPİ Şans Topu sonuçlarını belirledi 3 kişi zengin oldu!

Vatandaşlar biriken büyük ikramiyenin sahibi olabilmek için kolları sıvadı, kuponlarını doldurdu. Zengin olma umuduyla Şans Topu kuponlarını dolduran vatandaşlar bayilere akın etti, Şans Topu sonuçları 3 kişiyi zengin etti. İşte Şans Topu sonuçları! Nisan ayının son Şans Topu devretti…

Zengin olma hayaliyle kuponunun başında bekleyen vatandaşlar şanslı numaraları merak ediyor. Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Şans Topu sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla Google üzerinde ‘Şans Topu sonuçları’ araması yapmaya başladı. Milli Piyango İdaresi, büyük ikramiye tutarı olarak bu hafta 853 bin 455 TL belirledi. İşte MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları…

ŞANS TOPU SONUÇLARI VE İKRAMİYE DAĞILIMI…

MPİ tarafından açıklanan 5+1 şanslı rakamlar şöyle: 5, 14, 18, 26, 30 + 12 Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda açıklanan Şans Topu çekilişinde bu hafta büyük ikramiye bu hafta 3 kişi arasında paylaşıldı.

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İZMİR / KARŞIYAKA – İZMİR / BEYDAĞ – KAYSERİ / MELİKGAZİ

ŞANS TOPU’NDA DEVİR KURALI

Milli Piyango İdaresi tarafından 17 Ocak 2017 tarihinde yapılan Şans Topu gibi sayısal oyunlarında devir sayısı ile duyurusu şu şekilde: Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.

İKRAMİYEMİ NEREDEN ALABİLİRİM?

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.