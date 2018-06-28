Şans Topu sonuçları: 27 Haziran’da büyük ikramiye paylaşıldı

Milli Piyango İdaresi, Şans Topu sonuçlarını duyurdu. Her çarşamba olduğu gibi 27 Haziran'da da çekilişi sonucu canlı yayında ve noter huzurunda belli oldu. Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 19, 21, 22, 23, 24 ve artı 8 olarak belirlendi. İşte sonuçlara göre ikramiye dağılımı...

Şans Topu oyununun 889. çekilişi düzenlendi. Diğer oyunlardan farkı ‘+’ rakamı olan Şans Topu’nda bu hafta üç kişinin yüzü güldü. Şans Topu sonuçlarına göre 5 artı 1 bilen 3 kişi, 250 bin 830 lira 25’er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Ankara Balgat binasında noter huzurunda belirlenen 27 Haziran Şans Topu çekiliş sonu ve ikramiye dağılımı…

ŞANS TOPU SONUÇLARI

Zengin olma hayaliyle kuponunun başında bekleyen vatandaşlar şanslı numaraları merak ediyor. Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Şans Topu sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla Google üzerinde ‘Şans Topu sonuçları’ araması yapmaya başladı. 27 Haziran Çarşamba akşamı MPİ tarafından düzenlenen oyunda kazandıran numaralar belli oldu. İşte 889. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları…

19, 21, 22, 23, 24 + 8

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 28 kişi 2 bin 687 lira 65’er kuruş, 4 artı 1 bilen 241 kişi 312 lira 80’er kuruş, 4 bilen 2 bin 982 kişi 33 lira 70’er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 301 kişi 20 lira 25’er kuruş, 3 bilen 78 bin 835 kişi 4 lira 45’er kuruş, 2 artı 1 bilen 64 bin 6 kişi 5 lira 60’ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 218 bin 962 kişi 3 lira 5’er kuruş ikramiye alacak.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Çok kazadıran oyun her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.