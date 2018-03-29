Şans Topu sonuçları: 28 Mart Şans Topu çekilişi sonucu sorgula

Milli Piyango idaresi tarafından açıklanan Şans Topu sonuçlarına göre 5+1 rakamı doğru tahmin eden olmadı. Bu hafta büyük ikramiye olan 789 bin lira sahibini bulmadı. Şans Topu çekilişinde umutlar haftaya kaldı. İşte 29.03.2018 MPİ Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralar...

Çarşamba gecelerin vazgeçilmezi Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi Ankara Balgat binasında yapılan çekiliş ile belli oldu. Diğer sayısal oyunlardan farkı olarak ‘+’ rakamı olan oyunda çoklu çekiliş işaretlenerek aynı kupon 4 hafta üst üste oynanabilir. Artı rakam dışında bir numarayı daha doğru bilenler ikramiye kazanıyor. Kuponlarını yatırıp şansını deneyen vatandaşlar haberimizden MPİ 28 Mart Şans Topu sonuçlarını öğrenebilirler. İşte Şans Topu çekiliş sonucu…

ŞANS TOPU SONUÇLARI 28 MART 2018

Zengin olma hayaliyle kuponunun başında bekleyen vatandaşlar şanslı numaraları merak ediyor. Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Şans Topu sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla Google üzerinde ‘Şans Topu sonuçları’ araması yapmaya başladı. 28 Mart Çarşamba akşamı MPİ tarafından düzenlenen oyunda kazandıran numaralar belli oldu. İşte 876. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları…

9, 11, 15, 18, 19, + 9



GEÇEN HAFTA ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu sonuçları diğer sayısal oyunlardan farklı olarak iki farklı küreden çekilen toplar ile belirleniyor. Oyunda amaç çekiliş ile belirlenen numaraları doğru tahmin etmek. 5+1 bilenler büyük ikramiyeyi kazanıyor. Şans Topu oyununda 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 bilenler de ikramiye kazanıyor.

Bu hafta Şans Topu sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi bir kişi kazandı. İşte 875. hafta çekilişi sonucu…

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANTALYA / KAŞ