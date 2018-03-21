21 Mart MPİ Şans Topu çekiliş sonucu: Büyük ikramiye bir kişinin!

Büyük ikramiye Antalya'nın oldu Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi, Ankara'dan internet aracılığı ile Şans Topu çekilişini gerçekleştirdi. İşte 21 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları...

Şans Topu’nda bu hafta büyük ikramiye bir kişinin oldu! 21 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları belirlendi. Milli Piyango İdaresi bu hafta Şans Topu büyük ikramiye tutarı olarak 831 bin 274 TL belirledi. Şans Topu oyununda iki kümeden çekilen 5+1 rakamı bilmek gerekiyor. İşte MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları..

21 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU

Şans Topu sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla Google üzerinde ‘Şans Topu sonuçları’ araması yapmaya başladı. İşte haftanın sonuçları…

3, 20, 23, 27, 29 + 12

GEÇEN HAFTANIN SONUCU

Haftanın Şans Topu sonuçlarına göre kazanan numaralar: 2, 7, 10, 16, 21 + 9

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

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