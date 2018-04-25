İkramiye üçe bölündü! Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte 25 Nisan MPİ Şans Topu çekiliş sonucu

Şans Topu sonuçları açıklandı. Büyük ikramiye üçe bölündü. Geçen hafta dördüncü kez devreden Şans Topu’nda kural gereği ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştı. Milli Piyango İdaresi, büyük ikramiye tutarı olarak bu hafta 853 bin 455 TL belirledi. İşte MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları…
25 NİSAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU
MPİ tarafından açıklanan 5+1 şanslı rakamlar şöyle:
5, 14, 18, 26, 30 + 12
Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İZMİR / KARŞIYAKA – İZMİR / BEYDAĞ – KAYSERİ / MELİKGAZİ
EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI
ŞANS TOPU’NDA DEVİR KURALI
Milli Piyango İdaresi tarafından 17 Ocak 2017 tarihinde yapılan Şans Topu gibi sayısal oyunlarında devir sayısı ile duyurusu şu şekilde: Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.
İKRAMİYEMİ NEREDEN ALABİLİRİM?
(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,
(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,
(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.