İkramiye üçe bölündü! Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte 25 Nisan MPİ Şans Topu çekiliş sonucu

Şans Topu çekiliş sonuçları internet üzerinden canlı yayında açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her çarşamba saat 21.15'te açıklanan Şans Topu oyununda büyük ikramiye ve 5+1 şanslı rakam merak ediliyor. İşte 25.04.2018 Şans Topu çekiliş sonuçları...

Şans Topu sonuçları açıklandı. Büyük ikramiye üçe bölündü. Geçen hafta dördüncü kez devreden Şans Topu’nda kural gereği ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştı. Milli Piyango İdaresi, büyük ikramiye tutarı olarak bu hafta 853 bin 455 TL belirledi. İşte MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları…

25 NİSAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU

MPİ tarafından açıklanan 5+1 şanslı rakamlar şöyle:

5, 14, 18, 26, 30 + 12

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İZMİR / KARŞIYAKA – İZMİR / BEYDAĞ – KAYSERİ / MELİKGAZİ

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ŞANS TOPU’NDA DEVİR KURALI

Milli Piyango İdaresi tarafından 17 Ocak 2017 tarihinde yapılan Şans Topu gibi sayısal oyunlarında devir sayısı ile duyurusu şu şekilde: Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.

İKRAMİYEMİ NEREDEN ALABİLİRİM?

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.