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Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte MPİ 28 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin her çarşamba Ankara Balgat'ta internet üzerinden canlı yayınla duyurduğu Şans Topu çekiliş sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki bu hafta MPİ Şans Topu oyununda ne kadar büyük ikramiye veriyor? İşte 28 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları...

android-time 21:20 28 Mart 2018
Haberler Gündem
Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte MPİ 28 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin her çarşamba Ankara Balgat'ta internet üzerinden canlı yayınla duyurduğu Şans Topu çekiliş sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki bu hafta MPİ Şans Topu oyununda ne kadar büyük ikramiye veriyor? İşte 28 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları...

Şans Topu çekiliş sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Milli Piyango İdaresi bu hafta Şans Topu oyununda 818 bin 221 TL büyük ikramiye veriyor. Şans Topu’nda iki farklı küreden çekilen sayılardan 5+1 numara bilmek gerekiyor. İşte haftanın Şans Topu çekiliş sonuçları…

28 MART ŞANS TOPU SONUÇLARI

Haftanın Şans Topu sonuçlarına göre kazanan numaralar:

9, 11, 15, 18, 19  + 9

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GEÇEN HAFTANIN SONUCU

3, 20, 23, 27, 29 + 12

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

İKRAMİYEMİ NEREDEN ALABİLİRİM?

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,
(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,
(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

EN SON OYNANAN MPİ OYUNLARI

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