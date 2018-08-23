Şans Topu sonuçları açıklandı: MPİ Şans Topu çekiliş sonucuyla tek kişi zengin oldu!

Milli Piyango İdaresi, çarşamba akşamlarının eğlencesi Şans Topu çekiliş sonucunu açıkladı.Şans Topu oyununda kazanmanın yolu 5+1 rakamı bilmekten geçiyor. 22 Ağustos Şans Topu sonuçlarına göre ikramiye tek kişiye gitti. İşte 22 Ağustos Şans Topu çekiliş sonucu…

Şans Topu çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda internet üzerinden canlı yayında açıklandı. MPİ, bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 498 bin TL belirledi. Zengin olma hayali kuranlar kuponları başında kazandıran numaraları araştırıyor. Diğer oyunlardan farkı ‘+’ rakamı olan Şans Topu’nda kazandıran numaralar haberimizde…

ŞANS TOPU SONUÇLARI 22 AĞUSTOS

Şans Topu sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla Google üzerinde ‘Şans Topu sonuçları' araması yapmaya başladı. Zengin olma hayaliyle kuponunun başında bekleyen vatandaşlar şanslı numaraları merak ediyor. Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu.

Şans Topu sonuçlarına göre 1 kişi zengin oldu... Şans Topu'nu kazanan numaralar 2, 11, 13, 19, 32 + 11 Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI

ŞANS TOPU SONUÇLARINA GÖRE İKRAMİYE DAĞILIMI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişte 5 bilen 12 kişi, 4 bin 154 lira 50’şer kuruş; 4 artı 1 bilen 212 kişi, 235 lira 20’şer kuruş; 4 bilen 2 bin 45 kişi, 32 lira 60’ar kuruş; 3 artı 1 bilen 4 bin 917 kişi, 17 lira 35’er kuruş; 3 bilen 62 bin 445 kişi, 3 lira 70’er kuruş; 2 artı 1 bilen 43 bin 105 kişi, 5 lira 50’şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 132 bin 311 kişi, 3 lira 35’er kuruş ikramiye alacak.

ŞANS TOPU OYUNUNU ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.