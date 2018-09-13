Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu da devir serisine başladı…

Şans Topu çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda internet üzerinden canlı yayında açıklandı. Zengin olma hayali kuranlar kuponları başında kazandıran numaraları araştırıyor. Diğer oyunlardan farkı ‘+’ rakamı olan Şans Topu’nda kazandıran numaralar haberimizde. İşte 12 Eylül Şans Topu çekiliş sonucu…

Milli Piyango İdaresi, çarşamba akşamlarının eğlencesi Şans Topu çekiliş sonucunu açıkladı. Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Şans Topu'nda bu hafta 5+1 bilenin kim olacağı merak konusuydu. Şans Topu sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla Google üzerinde ‘Şans Topu sonuçları' araması yapmaya başladı. İşte 12 Eylül Şans Topu sonucu…

ŞANS TOPU 12 EYLÜL SONUÇLARI

Milli Piyango heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirilen Sayısal Loto sonucu:

İşte Şans Topu'nda kazanan numaralar 8, 20, 24, 25, 26+3

ŞANS TOPU İKRAMİYE DAĞILIMI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 15 kişi 5 bin 145 lira 40 kuruş, 4 artı 1 bilen 200 kişi 386 lira 15’er kuruş, 4 bilen 2 bin 747 kişi 37 lira 50’şer kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 271 kişi 21 lira 5’er kuruş, 3 bilen 89 bin 250 kişi 4 lira, 2 artı 1 bilen 61 bin 857 kişi 5 lira 95’er kuruş ve 1 artı 1 bilen 207 bin 972 kişi 3 lira 30’ar kuruş ikramiye alacak. Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 800 bin 784 lira 80 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 25 bin 185 lira 12 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 571 bin 677 lira 79 kuruş aktarıldı.