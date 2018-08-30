Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu sonuçlarına göre ikramiye gelecek haftaya kaldı…

Haftanın 30 Ağustos tarihli Şans Topu sonuçları açıklandı ve Şans Topu sonuçlarına göre 5+1’i kimse bilemedi. Vatandaşlar biriken büyük ikramiyenin sahibi olabilmek için kolları sıvadı, kuponlarını doldurdu. Zengin olma umuduyla Şans Topu kuponlarını dolduran vatandaşlar bayilere akın etti. İşte Şans Topu sonuçları…

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Şans Topu’nda bu hafta 5+1 bilenin kim olacağı merak konusuydu. Şans Topu sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla Google üzerinde ‘Şans Topu sonuçları’ araması yapmaya başladı. İşte haftanın Şans Topu sonuçları…

ŞANS TOPU SONUÇLARI 29 AĞUSTOS

Şans Topu sonuçları açıklandı ve 682 bin TL’lik büyük ikramiye önümüzdeki haftaya devretti. Gelecek hafta ikramiyenin 1,5 Milyon TL’yi bulması bekleniyor.

ŞANS TOPU'NDA KAZANAN NUMARALAR 11, 16, 18, 22, 31 + 4

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişte 5 bilen 25 kişi 2 bin 729 lira 70’şer kuruş, 4 artı 1 bilen 209 kişi 326 lira 55’er kuruş, 4 bilen 2 bin 954 kişi 30 lira 85’er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 436 kişi 18’er lira, 3 bilen 81 bin 680 kişi 3 lira 90’ar kuruş, 2 artı 1 bilen 58 bin 657 kişi 5 lira 40’ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 185 bin 884 kişi 3 lira 30’ar kuruş ikramiye alacak. Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 592 bin 187 lira 35 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 906 bin 672 lira 66 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 505 bin 456 lira 43 kuruş aktarıldı.

ŞANS TOPU'NDA DEVİR KURALI

Milli Piyango İdaresi tarafından 17 Ocak 2017 tarihinde yapılan Şans Topu gibi sayısal oyunlarında devir sayısı ile duyurusu şu şekilde: Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.