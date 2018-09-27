Şans Topu sonuçları belli oldu! Bu hafta 5+1 bilen çıktı mı? İşte Şans Topu sonuçları…

Şans Topu çekiliş sonuçlarını resmi internet adresinden açıklıyor. Oyun severler kuponlarını doldurdu ve Şans Topu çekiliş sonucunu araştırıyor. Milli Piyango İdaresi, çarşamba akşamlarının eğlencesi Şans Topu çekiliş sonucunu açıkladı. 26 Eylül Şans Topu sonuçlarına göre kimse doğru tahminde bulunamadı...

Şans Topu, her çarşamba saat 21.15’te Milli Piyango İdaresi tarafından Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda açıklanıyor. Büyük ikramiyenin geçen hafta devretmesi sonucu zengin olmak isteyenler harekete geçti. Bu hafta biriken büyük ikramiye açıklandı. İşte 26 Eylül Şans Topu sonuçları…

ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla Google üzerinde ‘Şans Topu sonuçları’ araması yapmaya başladı. İşte haftanın Şans Topu sonuçları…

20, 23, 25, 29, 30 + 3

ŞANS TOPU OYUNUNU ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Çok kazadıran oyun her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00’e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.